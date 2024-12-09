Люди пострадали из-за падения балки с горнолыжного комплекса «СнежКом»

В Красногорске продолжается сброс балок с горнолыжного комплекса «СнежКом», в понедельник скинули очередную. Есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале «ВПОЙМЕ — Павшинская пойма».

На территорию закрытого комплекса, где проводится снос, вызвали скорую помощь. До сих пор машина стоит там.

На видео показано, как медики въезжают на площадку, их к месту ЧП ведет рабочий. Затем врач вышел из машины и осмотрел место происшествия.

Прошлым летом упавшая со «СнежКома» балка пробила крышу магазина.

Открытие горнолыжного комплекса «СнежКом» прошло в феврале 2008 года. Длина снежного склона составила 400 м, ширина — 60 м, а площадь — 24 тыс. кв. м. Он стал первым и единственным в РФ, а также крупнейшим в Европе всесезонным горнолыжным комплексом.

В январе 2022 года «СнежКом» закрылся на реконструкцию, однако приступившая к работам компания начала разбирать горнолыжный комплекс.