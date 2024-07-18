В Подмосковье балка с горнолыжного комплекса «Снежком» пробила крышу магазина

В подмосковном Красногорске металлическая балка упала с горнолыжного комплекса «Снежком» и пробила крышу магазина, сообщает Telegram-канал «ЖК АРТ и Молодежный».

На опубликованных кадрах видно, как балка пробила крышу здания и повредила посуду и сувениры, которые были выставлены на полках магазина.

Открытие горнолыжного комплекса «СнежКом» прошло в феврале 2008 года. Длина снежного склона составила 400 м, ширина — 60 м, а площадь — 24 тыс. кв. м. Он стал первым и единственным в РФ, а также крупнейшим в Европе всесезонным горнолыжным комплексом.

Также комплексе располагались рестораны, конференц-залы, каток, боулинг, зона игровых автоматов, аквазона с комплексом национальных бань и др.

В январе 2022 года «СнежКом» закрылся на реконструкцию, однако приступившая к работам компания начала разбирать горнолыжный комплекс.