Лицом в пол, работает ОМОН: сотни мигрантов задержали во время облавы в Москве
300 нелегальных мигрантов задержали в ходе рейда в Москве
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В столице при участии росгвардейцев были задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.
В задержании участвовали сотрудники ОМОН «Авангард».
В ходе рейда у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре мегаполиса, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу.
По итогам мероприятия 300 человек задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Все они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее группа мигрантов избила полицейских в Нефтеюганске. Правоохранители прибыли, чтобы проверить у них документы.