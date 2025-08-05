Лицом в пол, работает ОМОН: сотни мигрантов задержали во время облавы в Москве

сегодня в 14:58

300 нелегальных мигрантов задержали в ходе рейда в Москве

В столице при участии росгвардейцев были задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

В задержании участвовали сотрудники ОМОН «Авангард».

В ходе рейда у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре мегаполиса, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу.

По итогам мероприятия 300 человек задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Все они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее группа мигрантов избила полицейских в Нефтеюганске. Правоохранители прибыли, чтобы проверить у них документы.