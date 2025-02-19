«Лицом в пол!»: на Кубани силовики напугали детей и родителей в поиске мигрантов

Силовики внезапно ворвались в академию единоборств «Молодые Орлы» на Восточно-Кругликовской улице в Краснодаре. Они уложили детей и их родителей лицом в пол, а затем попытались найти среди них мигрантов, сообщает Baza .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди в форме врываются в школу прямо во время тренировки 13 февраля. Испуганные дети кричат и ложатся лицом в пол. Силовики проверили у всех документы, но мигрантов не обнаружили.

До этого правоохранители пришли по старому адресу спортивного учреждения, однако там никого не обнаружили. Тогда они позвонили тренеру и «записались на тренировку», уточнив адрес. Через 10 минут силовики уже были на месте.

Другой рейд был успешным. Правоохранители задержали порядка 100 мигрантов-нарушителей во время облавы на Савеловском рынке в Москве.