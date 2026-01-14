Лифт с людьми застрял на улице Фадеева в Москве
На улице Фадеева в столице произошел инцидент, который потребовал вызова специалистов. Лифт с людьми застрял в нежилом здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.
Сотрудники незамедлительно отреагировали на происшествие и выехали по адресу. Однако люди смогли покинуть лифт до их приезда.
Пострадавших в инциденте нет.
