Лифт с людьми застрял на улице Фадеева в Москве

На улице Фадеева в столице произошел инцидент, который потребовал вызова специалистов. Лифт с людьми застрял в нежилом здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Сотрудники незамедлительно отреагировали на происшествие и выехали по адресу. Однако люди смогли покинуть лифт до их приезда.

Пострадавших в инциденте нет.

