Лифт с людьми внутри рухнул с 12-го этажа в Махачкале. Пять человек пострадали

Пять человек пострадали при падении лифта в многоэтажке в Махачкале

Лифт с людьми упал с 12-го этажа в многоквартирном доме в Махачкале. В момент происшествия внутри находились девять человек. Пятеро из них пострадали, в том числе маленький ребенок, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в доме № 15А на улице Гапцахской. По словам очевидцев, лифт сначала спустился на седьмой этаж, после чего остановился. Затем конструкция резко поднялась на 12-й этаж и так же резко спустилась на первый.

В результате пять из девяти человек получили травмы. Их госпитализировали. Среди пострадавших — пятилетний ребенок.

Сейчас всех их обследуют медики. По предварительным данным, трое взрослых получили ушибы. О состоянии других пострадавших подробности не приводятся.

Прокуратура и следствие проводят проверку по факту аварии с лифтом.

В этом же ЖК в марте произошел взрыв газа. В мэрии сообщили, что здание, где рухнул лифт, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию.