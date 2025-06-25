Лифт с людьми внутри рухнул с 12-го этажа в Махачкале. Пять человек пострадали
Лифт с людьми упал с 12-го этажа в многоквартирном доме в Махачкале. В момент происшествия внутри находились девять человек. Пятеро из них пострадали, в том числе маленький ребенок, сообщает URA.RU.
Инцидент произошел в доме № 15А на улице Гапцахской. По словам очевидцев, лифт сначала спустился на седьмой этаж, после чего остановился. Затем конструкция резко поднялась на 12-й этаж и так же резко спустилась на первый.
В результате пять из девяти человек получили травмы. Их госпитализировали. Среди пострадавших — пятилетний ребенок.
Сейчас всех их обследуют медики. По предварительным данным, трое взрослых получили ушибы. О состоянии других пострадавших подробности не приводятся.
Прокуратура и следствие проводят проверку по факту аварии с лифтом.
В этом же ЖК в марте произошел взрыв газа. В мэрии сообщили, что здание, где рухнул лифт, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию.