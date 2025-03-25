Более 1 тыс окон выбило в многоэтажках после взрыва в Махачкале

Согласно информации, предоставленной администрацией столицы Дагестана, в результате взрыва в высотном здании Махачкалы повреждено свыше тысячи оконных проемов в восьми жилых многоквартирных домах, сообщает РИА Новости .

По данным министерства здравоохранения региона, из-за взрыва травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь.

По оперативной информации, из-за прогремевшего взрыва сразу в восьми многоэтажках выбило более одной тысячи окон. Сумма нанесенного ущерба еще уточняется.

Власти Махачкалы после происшествия приняли решение ввести в регионе режим ЧС местного характера.

Стоит отметить, что жителям 14-этажного дома, где произошло ЧП, приходилось самим заниматься вопросами подачи газа, поскольку здание не имело технической документации и договора на газоснабжение. В настоящее время для обитателей организован временный пункт проживания, а после завершения оценки причиненного вреда последуют конкретные меры.

Ранее сообщалось, что второй взрыв в Махачкале попал на видео. На кадрах виден сам момент детонации с разрушением стены.