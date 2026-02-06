Лифт с людьми рухнул с 9-го этажа жилого дома в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Лифт с людьми рухнул в многоквартирном жилом доме в Тверском районе российской столицы, сообщает 112.
Инцидент произошел в пятницу вечером в многоэтажке на улице Новолесная. По предварительным данным, падение лифта произошло с 9-го этажа.
В настоящее время на месте происшествия работают городские экстренные службы.
