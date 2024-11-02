Лифт раздавил рабочего в больнице Санкт-Петербурга

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СК: в Петербурге рабочего насмерть зажало при ремонте лифта в больнице

Рабочий погиб при проведении ремонта лифтового оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Трагедия произошла в субботу днем в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского. При ремонте лифта мужчину придавило конструкцией. Врачи боролись за жизнь 64-летнего мужчины, но от полученных травм он скончался.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти лифтера, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве на стройке при падении с высоты погиб 22-летний рабочий. По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку.