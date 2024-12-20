Лифт пытался отрезать голову рабочему в Москве

Московский лифт едва не обезглавил рабочего. Он зажал его в дверях и поехал вверх, сообщает SHOT .

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в одном из домов на улице Самокатной в Лефортове. Мужчина ремонтировал лифт на десятом этаже. В какой-то момент подъемное устройство зажало его голову в захлопнувшихся дверях из-за ошибки в системе.

После этого лифт медленно поехал вверх. Из-за этого рабочий также поднялся почти на метр. К счастью, кабина поднялась невысоко.

Проходивший рядом жилец дома заметил эту картину и подхватил рабочего за ноги. В таком положении он удерживал застрявшего в течение 15 минут. Затем на место прибыли спасатели.

Рабочего доставили в больницу. Медики осматривают его на наличие травм.

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