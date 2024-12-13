Во Владимире пара под наркотиками устроила потасовку с лифте с ребенком на руках

Во Владимире молодая супружеская пара под действием наркотических веществ устроили потасовку в лифте с раздетым годовалым малышом на руках, а затем вышли с ребенком на улицу, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как 27-летний полуголый мужчина и 22-летняя женщина с ребенком на руках едут в лифте и неадекватно себя ведут. Глава семейства пытается вырваться из лифта, берет на руки жену с ребенком и подбрасывает вверх.

Затем полураздетая пара выходит на улицу вместе с ребенком. Женщина падает, а муж вырывает у нее ребенка и садится на забор. После этого пара неуверенной походкой уходит в неизвестном направлении.

Поведение пары напугало соседей, которые вызвали сотрудников полиции. Неадекватных родителей задержали, а годовалого мальчика отправили в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанных ожидает проверка на наркотическое опьянение.