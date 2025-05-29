«Леса е********, я как знал»: рабочий отреагировал на падение стройлесов в Иркутске
В Иркутске рухнула строительная площадка, на которой возводили самый большой лайнер в Чертугеевском заливе. Рабочий чудом спасся оттуда и эмоционально отреагировал на происшествие, сообщает SHOT.
Строительные леса упали в момент. Один из рабочих успел соскочить с них в последнюю долю секунды.
Он запечатлел на видео рухнувшую стройплощадку. Мужчина дал эмоциональный комментарий случившемуся.
«Леса е********, я как знал», — сказал рабочий.
В кадре заметна огромная конструкция из металла и дерева, которая рухнула с высоты. По предварительным данным, пострадали несколько человек.
Ответственным за обрушение строительных лесов грозит наказание. Отмечается, что лайнер хотят достроить к осени следующего года.
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