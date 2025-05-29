«Леса е********, я как знал»: рабочий отреагировал на падение стройлесов в Иркутске

В Иркутске рухнула строительная площадка, где возводили лайнер

В Иркутске рухнула строительная площадка, на которой возводили самый большой лайнер в Чертугеевском заливе. Рабочий чудом спасся оттуда и эмоционально отреагировал на происшествие, сообщает SHOT .

Строительные леса упали в момент. Один из рабочих успел соскочить с них в последнюю долю секунды.

Он запечатлел на видео рухнувшую стройплощадку. Мужчина дал эмоциональный комментарий случившемуся.

«Леса е********, я как знал», — сказал рабочий.

В кадре заметна огромная конструкция из металла и дерева, которая рухнула с высоты. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Ответственным за обрушение строительных лесов грозит наказание. Отмечается, что лайнер хотят достроить к осени следующего года.

Ранее сильный ветер повалил дерево прямо на машину в Москве. Неизвестно, находился ли кто-либо внутри транспорта.