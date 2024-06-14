Лебедев: ВС РФ ударили по военному объекту вблизи аэродрома Жуляны в Киеве

Россия атаковала военные объект рядом с аэродромом Жуляны в Киеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Россия ударила по военному объекту в районе аэродрома Жуляны в Киеве, куда мирным жителям давно закрыт доступ, сообщает РИА Новости .

«В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны. Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны», — сообщил Лебедев.

Перед тем, как появилось сообщение об ударе по военному объекту, в Киеве звучал сигнал воздушной опасности. Целью России являются исключительно объекты военного управления и связи, оборонной промышленности и энергетики Украины, по мирному населению атак не ведется.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не Москва начала украинский конфликт. Он также назвал принципиальную позицию страны по полному завершению специальной военной операции на территории соседней страны.