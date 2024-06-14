Путин напомнил, что Россия не начинала войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия не развязывала войну на Украине, это сделал правящий там киевский режим, сообщается на официальном сайте Кремля.

В пятницу глава государства провел встречу с руководством МИД России. Он прокомментировал постоянно звучащий в мире тезис о том, что именно Россия начала вооруженный конфликт в рамках проведения СВО.

Следуя данной логике, Запад считает, что РФ можно признать агрессором и начать наносить удары по ее территории, добавил президент. В таком случае Украина якобы будет защищаться.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войну. Это (сделал — ред.) киевский режим, после того как жители части Украины, в соответствии с международным правом, объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их», — заявил Путин.

Он назвал все происходящее агрессией против народов, живущих на данных территориях и имевших право объявить о своей независимости.

А те, кто все эти годы оказывал военную помощь Киеву, являются пособникам агрессора, заключил Путин.