Кузнецов: 6 выживших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в медучреждениях

Шесть россиян, которые пострадали в авиационной катастрофе в казахстанском Актау, продолжают лечение в больнице. Трое их них пребывают в тяжелом состоянии, еще троих выписали, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости .

Среди тех, кто продолжает лечиться в больнице, есть ребенок. Он находится в состоянии средней тяжести.

Россиянам предоставляют все нужное для выздоровления.

Самолет компании AZAL, который летел из Баку в Грозный, утром 25 декабря потерпел крушение рядом с городом Актау на западе Казахстана. В воздушном судне летели 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, среди которых девять россиян.