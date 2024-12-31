Специалисты из РФ приедут в Бразилию для расшифровки черных ящиков самолета AZAL

Специалисты из России, Казахстана и Азербайджана приедут в Бразилию для расшифровки черных ящиков с потерпевшего катастрофу пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает РИА Новости .

По данным военно-воздушных сил Бразилии, все они будут следить за процессом расшифровки данных.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Россия должна взять на себя ответственность и принести публичные извинения за крушение самолета Embraer 190 в Казахстане. Также он подчеркнул, что Москва должна наказать виновных в авиакатастрофе.

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский самолет Embraer 190 рухнул вблизи аэропорта Актау. На борту находились 67 человек. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.