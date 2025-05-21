Купол цирка-шапито рухнул в Волгограде из-за урагана

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Цирк-шапито, гастролирующий в Волгограде, рухнул из-за непогоды. Внутри в этот момент никого не было, сообщает РИА Новости .

В ночь на 21 мая на Волгоград обрушился ураган. Был проливной дождь, а порывы ветра превышали 20 м/с.

Из-за плохих погодных условий был поврежден цирк-шапито. Сильный ветер и дождь снесли его купол. К счастью, никто не пострадал, ведь внутри в момент происшествия не было ни сотрудников, ни зрителей.

Сейчас цирковые артисты и животные в безопасности. Однако выступления «Цирка на воде „Шевченко-шоу“» были отменены. Специалисты оценивают ущерб.

Конструкция шапито была в порядке, но она не выдержала натиска шквалистого ветра.

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