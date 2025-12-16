Куда-то ползет голый: мужчина в одних трусах пытался спасти птицу в Щелкове

Очевидцы сняли на видео действия мужчины. По их словам, тот увидел терпящую бедствие птицу, разделся и бросился на помощь. Он полз к ней по льду.

В кадре видно, как мужчина лежит на животе на глыбе льда посреди реки. На нем виднеются одни трусы — другой одежды нет. В паре метров от мужчины можно заметить птицу, которая, вероятно, застряла.

Предварительно, инцидент произошел в усадьбе Гребнево. Неизвестно, смог ли мужчина достать птицу.

Ранее мужчина выехал на квадроцикле на реку Суйфун в Приморье, но не рассчитал толщину льда и провалился. Водитель спасся чудом, ему помогли проезжавшие мимо рыбаки.

