Торчала одна голова: мужчина на квадроцикле провалился под лед в Приморье
Фото - © Telegram-канал 112
Мужчина выехал на квадроцикле на реку Суйфун в районе Кипарисово Приморского края, но не рассчитал толщину льда и провалился, сообщает «112».
Квадроцикл утонул, а водитель спасся чудом, ему помогли проезжавшие мимо рыбаки.
Местный житель поделился, что рыбачил вместе с женой. Они уже планировали уезжать, когда женщина заметила тонущего на реке. Его вытаскивали вместе при помощи буксировочного троса.
Рыбак рассказал РЕН ТВ, что они увидели тонущего, когда у него одна голова торчала.
«Подъехали к нему, сделали петлю на буксировочном тросе, чтобы он руку просунул. Он тяжеленький был — килограмм 100, наверное. Скользко, нас тоже тянуло. У меня нож был, я им „уперся“. Постепенно вдвоем вытянули его», — добавил спасатель.
В итоге пострадавшего благополучно вытащили из воды, мужчине дали сухие вещи и довезли до дома. В благодарность спасенный поделился с супругами рыбой.
