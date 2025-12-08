Торчала одна голова: мужчина на квадроцикле провалился под лед в Приморье

В Приморье спасли мужчину, который провалился под лед на квадроцикле

Мужчина выехал на квадроцикле на реку Суйфун в районе Кипарисово Приморского края, но не рассчитал толщину льда и провалился, сообщает «112» .

Квадроцикл утонул, а водитель спасся чудом, ему помогли проезжавшие мимо рыбаки.

Местный житель поделился, что рыбачил вместе с женой. Они уже планировали уезжать, когда женщина заметила тонущего на реке. Его вытаскивали вместе при помощи буксировочного троса.

Рыбак рассказал РЕН ТВ, что они увидели тонущего, когда у него одна голова торчала.

«Подъехали к нему, сделали петлю на буксировочном тросе, чтобы он руку просунул. Он тяжеленький был — килограмм 100, наверное. Скользко, нас тоже тянуло. У меня нож был, я им „уперся“. Постепенно вдвоем вытянули его», — добавил спасатель.

В итоге пострадавшего благополучно вытащили из воды, мужчине дали сухие вещи и довезли до дома. В благодарность спасенный поделился с супругами рыбой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.