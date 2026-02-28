КСИР: вспомогательный корабль ВМС США с крылатыми ракетами поражен Ираном

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении вспомогательного судна ВМС США, оснащенного крылатыми ракетами, сообщает ТАСС со ссылкой на Mehr.

По информации КСИР, судно-носитель ракет Tomahawk получило значительные повреждения в результате удара. В дальнейшем другие американские морские объекты также могут оказаться под прицелом ракетных комплексов и беспилотных аппаратов иранских сил.

В заявлении военно-морских сил КСИР отмечается, что удар был нанесен именно по кораблю с ракетами Maritime Strike Tomahawk.

Ранее КСИР сообщили, что закрыли для всех судов Ормузский пролив. Крупные компании были вынуждены остановить свои танкеры, перевозившие нефть.

Утром 28 февраля Израиль превентивно ударил по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал крупную военную операцию против Тегерана. По его мнению, у Ирана не должно быть ядерного оружия.

