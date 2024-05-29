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Крыша ангара рухнула в Петербурге в результате пожара

Помещение ангара загорелось в Выборгском районе Санкт-Петербурга вечером во вторник, сообщили в МЧС .

Здание имеет размер 20×80 метров. Огонь распространился на площади 400 кв. метров. Пожару временно был присвоен дополнительный номер 1-БИС, который был отозван спустя час.

Корреспондент РЕН ТВ Марк Стакионис сообщил, что в ангаре обрушилась часть крыши

«Здание накренилось, поломались несущие конструкции и рухнула крыша. Помещение выгорело на 1/4», — указал корреспондент.

Отмечается, что помещение сдавалось в аренду. Оно было разделено на две части. Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.