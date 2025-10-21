Крупный пожар на складе в Астраханской области локализуют 80 спасателей

сегодня в 05:59

В Астраханской области продолжается тушение масштабного пожара на складе площадью 12 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным, внутри здания хранились пластиковые трубы, что создало высокую пожарную нагрузку и способствовало интенсивному распространению огня.

Для ликвидации возгорания привлечены 80 сотрудников МЧС России и 28 единиц специализированной техники. К месту происшествия дополнительно направлен пожарный поезд для усиления группировки спасателей.

Причины возгорания устанавливаются.