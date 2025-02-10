Кровля обрушилась в кафе, загоревшемся в парке Сокольники

В московском парке Сокольники обрушилась кровля в кафе, в котором вспыхнул пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание, сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

Огнем объято, предположительно, кафе «Джи Джи Гриль» на улице 1-й Лучевой просек. В столичном МЧС заявляли, что спасатели тушили кровлю отдельно стоящего одноэтажного здания. По данным администрации, в момент пожара в заведении не было людей.

С возгоранием борются минимум 32 спасателя на девяти единицах спецтехники. Причины пожара в парке Сокольники пока неизвестны.

Информации о наличии пострадавших не поступало.

Ранее в Москве произошел пожар в жилом доме на улице Вавилова. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя и спасли из опасной зоны девятерых человек. Всех эвакуированных позже передали врачам.