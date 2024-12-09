Кровь китайца превратилась в «молоко» из-за фастфуда

В китайской провинции Фуцзянь 30-летний мужчина попал в больницу после того, как на протяжении недели питался гамбургерами. Врачи взяли у пациента кровь и заметили, что она была не красного цвета, а молочно-белого, сообщает Orientaldaily.com .

Медобследование показало, что у любителя фастфуда образовался гиперлипидный панкреатит — разновидность острого панкреатита. Тяжелые случаи этого недуга могут приводить к смертям.

«У пациента вся пробирка крови была молочно-белой, как будто из нее вытащили пробирку с молоком», — сказал врач.

Медик добавил, что мужчина находился в критическом состоянии. Примечательно, что рядом с новоприбывшим пациентом лежал его «брат по несчастью» — другой китаец с гиперлипидном панкреатитом, который неделю питался рисом со свининой.

По данным китайской прессы, кушать разные блюда — это хобби пациента, попавшего в медучреждение после бургерной «диеты». Сам гражданин признался, что когда остается сверхурочно на работе, то обязательно перекусывает гамбургерами или жареной курицей.

«Алкоголизм, ожирение, плохо контролируемый диабет и побочные эффекты некоторых лекарств также могут вызывать гиперлипидемический панкреатит, поэтому не терпите внезапную боль в животе», — предупредил врач.