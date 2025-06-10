Kronen Zeitung: около 30 человек пострадали при стрельбе в австрийской школе

28 человек пострадали в результате стрельбы в школе в австрийском Граце. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета Kronen Zeitung .

В статье отметили, что четверо пострадавших при стрельбе находятся в крайне тяжелом состоянии. У некоторых из них огнестрельные ранения головы. Кроме того, жертвами нападения стали 11 человек.

В настоящее время устанавливаются мотивы стрелка. Некоторые СМИ называют нападавшего учеником школы, а другие — бывшим выпускником учреждения.

Ранее стрельбу открыли в школе австрийского города Грац. После атаки нападавший совершил суицид.