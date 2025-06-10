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8 человек погибли из-за стрельбы в школе в австрийском Граце

Несколько человек были ранены из-за стрельбы в школе в австрийском городе Грац. Погибли как минимум 8 человек, сообщает « Bild на русском »*.

Полицейская операция из-за стрельбы в школе проводится с 10 часов утра. По информации газеты Kurier, предполагаемый преступник стрелял в здании дважды, но также полиция не исключает, что нападавших двое.

Телеканал ORF сообщает, что стрелял ученик школы. После атаки нападавший совершил суицид. У нескольких учителей и школьников тяжелые ранения.

После происшествия в город прибыло спецподразделение Cobra. О мотивах атаки ничего не известно.

Ранее в США 14-летний подросток расстрелял свою семью — отца, мачеху, сестру и двух братьев. Массовое убийство он объяснил тем, что ему «надоели» ссоры в семье.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.