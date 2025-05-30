Подросток казнил свою семью из 5 человек, узнав тайну «мамы»

DM: в США школьник убил свою семью из 5 человек, узнав тайну «мамы»

В штате Алабама (США) 14-летний подросток Мейсон Сиск расстрелял свою семью из пяти человек — отца, мачеху, четырехлетнюю сестру и двух братьев шести лет и шести месяцев. Массовое убийство юноша объяснил тем, что ему «надоели» ссоры в семье. Согласно некоторым полицейским отчетам, парень устроил стрельбу вскоре после того, как узнал, что воспитывавшая его женщина не является ему биологической матерью, сообщает Daily Mirror .

Убийство целой семьи произошло в 2019 году в городке Элкмонт, где живет всего 500 человек. Однажды, когда вся семья уже уснула, Мейсон Сиск достал украденный 9-миллимитровый пистолет и начал расстреливать своих родственников. Парень стрелял жертвам в головы, пока она спали на своих кроватях.

Вскоре юношу задержали полицейские. Изначально школьник отпирался и не признавался в убийстве, однако позже во всем сознался.

«Да, они много спорят, и мне это надоело. И дети через многое прошли», — говорил подросток, объясняя мотивы расправы над семьей.

Ряд отчетов полиции гласит, что парень всегда знал, что его воспитывала мачеха. В других же документах говорится, что Сиск выяснил то, что всю жизнь жил с мачехой «только незадолго до стрельбы».

В сентябре 2023 года Мейсона Сиска приговорили к пожизненному заключению в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения.