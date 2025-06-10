Число жертв стрельбы в австрийской школе выросло до 11

По информации канала AUF1, число погибших во время стрельбы в школе австрийского города Грац выросло до 11. Среди убитых еще 16-летняя школьница, сообщает РИА Новости .

«Тяжелораненых доставляют в соседние больницы на спасательном вертолете. По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств», — заявили журналисты.

В местных СМИ сообщают, что некоторых детей стрелок убил еще на улице рядом со школой. Среди погибших пяти- и восьмиклассники. По информации полиции, нападавший был учеником этой же школы.

Полицейская операция из-за стрельбы в школе проводится с 10 часов утра. По информации газеты Kurier, предполагаемый преступник стрелял в здании дважды, но также полиция не исключает, что нападавших было двое.

Ранее в Сети появились кадры стрельбы. Их снял ученик, который смог спрятаться в одном из кабинетов. На них можно услышать звуки стрельбы. Она не прекращается ни на минуту. Видно, что оператор находится в школьном кабинете, вокруг расставлены парты, лежат портфели и учебники.

Затем у учебного заведения приземляется вертолет. Слышны сирены. Сотрудники правоохранительных органов спешат на место происшествия.