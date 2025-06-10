Звуки выстрелов, сирены и вертолет: появилось видео стрельбы в австрийской школе

В Сети появилась видеозапись стрельбы в школе австрийского города Грац. Кадры сняты учеником, который смог спрятаться в одном из кабинетов, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах можно услышать звуки стрельбы. Она не прекращается ни на минуту. Видно, что оператор находится в школьном кабинете, вокруг расставлены парты, лежат портфели и учебники.

Затем у учебного заведения приземляется вертолет. Слышны сирены. Сотрудники правоохранительных органов спешат на место происшествия.

Полицейская операция из-за стрельбы в школе проводится с 10 часов утра. По информации газеты Kurier, предполагаемый преступник стрелял в здании дважды, но также полиция не исключает, что нападавших двое. По последним данным, число погибших достигло 9 человек.