Криминальные роды: в Москве мать-подростка заставили отдать ребенка

Следственный комитет Москвы завершил расследование по делу о торговле детьми: по нему обвиняют 19 человек, одной из фигуранток оказалась 14-летняя молодая мать, сообщает kp.ru .

По данным следствия, несколько многодетных семей открыли криминальный бизнес: они заставляли молодых мам рожать по подложным паспортам, а затем отдавали детей другим людям за деньги.

Девочка-подросток забеременела от 18-летнего друга и относилась к будущему малышу как к досадному недоразумению. Ей предложили использовать чужие документы, объяснив, что до достижения 16-летнего возраста ей бы не отдали ребенка в роддоме.

С 2014 по 2022 год преступники втянули в схему не менее 14 детей. Помимо несовершеннолетних, злоумышленники использовали в своих целей женщин из мусульманских регионов или рожениц в тяжелых жизненных ситуациях.