сегодня в 19:20

Краснокнижные рыбы под угрозой из-за разлива нефтепродуктов под Красноярском

Тысячи нерп, примерно 20 видов краснокнижных птиц, рыб и млекопитающих рискуют погибнуть в Красноярском крае. Это может произойти из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон, случившемся, предположительно, по вине рабочих, сообщает Mash .

Примерно 10 тонн вредных отходов вытекли, когда проводилось устранение несанкционированной свалки. Мусорщики разместили под прессом и уничтожили около полусотни бочек. Из них начал выливаться нигрол, АС-8 и танковое масло.

Токсичные вещества длительное время не испаряются. Также они не разлагаются.

В местности, где вечная мерзлота, токсичные вещества не впитаются. Они потекут в Карское море. Это может создать смертельную опасность для птиц и рыбы.

На опубликованной записи видны десятки раздавленных бочек. Из них вылилась странная жижа черного цвета.

«Здесь целые лужи… Все в масле», — комментирует очевидец, снявший видео.

Бочки после утилизации веществ не убрали.

В конце августа появилась угроза распространения нефтяного пятна рядом с Новороссийском в Краснодарском крае. Точное количество нефти, которое оказалось в море, неизвестно. Однако угрозу распространения нефтяного пятна локализовали.

