сегодня в 10:33

Козырек супермаркета рухнул на крыльцо с людьми из-за снега в Москве

В Москве козырек супермаркета обрушился прямо на крыльцо, сообщает « Москва 24 ».

Инцидент произошел на Криворожской улице. Как утверждают очевидцы, на козырьке скопился целый слой снега, поэтому он не выдержал и рухнул.

В это время на крыльце стоял мужчина. Он чудом успел забежать в магазин.

В итоге в результате обрушения никто не пострадал.

На кадрах с места инцидента видно, что на крыше магазина лежит огромный сугроб. Оторвавшийся козырек вместе с вывесками, трубами лежит на земле и теперь мешает входу в магазин.

Ранее Московский регион накрыл сильный снегопад. Из-за этого в столичных аэропортах задержали около 80 рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.