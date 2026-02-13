Козырек супермаркета рухнул на крыльцо с людьми из-за снега в Москве
Фото - © Telegram/Москва 24
В Москве козырек супермаркета обрушился прямо на крыльцо, сообщает «Москва 24».
Инцидент произошел на Криворожской улице. Как утверждают очевидцы, на козырьке скопился целый слой снега, поэтому он не выдержал и рухнул.
В это время на крыльце стоял мужчина. Он чудом успел забежать в магазин.
В итоге в результате обрушения никто не пострадал.
На кадрах с места инцидента видно, что на крыше магазина лежит огромный сугроб. Оторвавшийся козырек вместе с вывесками, трубами лежит на земле и теперь мешает входу в магазин.
Ранее Московский регион накрыл сильный снегопад. Из-за этого в столичных аэропортах задержали около 80 рейсов.
