Коуч по снятию стресса покончила с собой из-за тревожности в Москве

52-летняя жительница Москвы Мария С., называвшая себя экспертом по снятию тревожности, совершила суицид из-за стресса, сообщает Mash .

Женщина помогала другим управлять своим состоянием, повышать психологическую устойчивость. Также она предлагала клиентам раскрыть их творческие способности и продавала курсы.

При этом сама Мария состояла на учете в психдиспансере. Несмотря на данное обстоятельство, она входила в психотерапевтическую лигу. На ее тренинги в столице приходили люди.

Утром 16 января дочь Марии нашла ее мертвой. Коуч по снятию стресса совершила суицид. Рядом лежала предсмертная записка, в которой специалист написала: «Летела, хотела, но не смогла. Сгорела». В письме женщина также попросила прощения у всех, кого знает.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в живот беременной возлюбленной. Затем он попытался совершить суицид.