В Москве мужчина выстрелил в живот беременной возлюбленной и пытался себя убить Происшествия сегодня в 16:30

В Москве на улице Теплый Стан 27-летний мужчина в ходе ссоры с 20-летней беременной возлюбленной схватился за оружие. Сначала он выстрелил в живот девушке, затем пытался совершить суицид, сообщает Baza.

Предварительно известно, что будущую мать и ее сожителя везут в больницу. Предполагается, что малыш не пострадал от выстрела в живот, а вот мужчина, устроивший стрельбу, находится в состоянии клинической смерти. Из какого вида оружия стрелял злоумышленник, не уточняется. Все обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают оперативные службы.