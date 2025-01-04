В Москве мужчина выстрелил в живот беременной возлюбленной и пытался себя убить
В Москве на улице Теплый Стан 27-летний мужчина в ходе ссоры с 20-летней беременной возлюбленной схватился за оружие. Сначала он выстрелил в живот девушке, затем пытался совершить суицид, сообщает Baza.
Предварительно известно, что будущую мать и ее сожителя везут в больницу. Предполагается, что малыш не пострадал от выстрела в живот, а вот мужчина, устроивший стрельбу, находится в состоянии клинической смерти.
Из какого вида оружия стрелял злоумышленник, не уточняется.
Все обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают оперативные службы.