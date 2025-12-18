сегодня в 20:15

Кот загорелся, пока девушка снимала милое видео с ним

Девушка захотела снять милое видео с котом, но в процессе питомец загорелся, сообщает «112» .

Леди снимала ролик на кухне, пока мыла посуду. Кот ходил по столешнице, где были зажжены свечи для особой атмосферы. Девушка периодически гладила его.

В какой-то момент она отошла от столешницы, в это время котик прошел мимо свеч. Его хвост внезапно оказался над пламенем и загорелся.

Что стало с питомцем после такого фаершоу — неизвестно.

