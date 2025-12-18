Мощный пожар разгорелся в ангаре на северо-востоке Москвы
В четверг утром загорелся ангар на улице Полярной, 31В, в Северо-Восточном административном округе Москвы. Пожар тушат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Из-под крыши ангара идет густой черный дым. Зафиксировано открытое горение.
Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют возгорание и ищут очаг пожара. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее произошел пожар в цехе по производству стекол в Богородском городском округе Подмосковья. Возгорание началось при запуске производственных линий.
