Пожарные потушили возгорание на стекольном заводе в Богородском 14 декабря

Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» и Федеральной противопожарной службы 14 декабря ликвидировали пожар в цехе по производству стекол в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар произошел утром 14 декабря на предприятии по производству стекол в Богородском городском округе. Сообщение о возгорании поступило около восьми часов утра. Рабочие сообщили, что пожар начался при запуске производственных линий в одном из цехов.

К месту происшествия оперативно прибыли расчеты 259-й, 260-й, 241-й, 242-й и 240-й пожарно-спасательных частей территориального управления №6 ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудники Федеральной противопожарной службы. По словам заместителя начальника территориального управления №6 Дмитрия Иойниса, внутри цеха происходило интенсивное горение с сильным задымлением. Огонь охватил деревянную тару для упаковки продукции и отделочные материалы, которыми были утеплены стены здания. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение.

Пожарные создали звенья газодымозащитной службы, вошли в здание и приступили к тушению. Им удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар внутри цеха. В 9.58 возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров, а в 10.23 объявлено о полной ликвидации открытого горения. В тушении участвовали 33 огнеборца и 11 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.