Кормили опарышами и били плетками: 16-летняя пострадала на квесте в Саратове

Школьниц избили и заставили есть опарышей на квесте в Саратове

16-летняя школьница из Саратова пошла на хоррор-квест, где ее били плетками и кормили опарышами. Кроме нее пострадали и другие девочки, сообщает 360.ru .

По словам пострадавшей, на квест она отправилась вместе с подругами. Мероприятие проходило в полуразрушенном здании. К девочкам вышли три актера, которые начали бить подростков. Одну из посетительниц аниматоры бросили на пол.

16-летнюю школьницу били по ногам руками. Один из актеров замахивался на нее туфлей. В другой комнате подруг пострадавшей били об стул. Также одну из девочек привязали к стене, а другую — кинули в клетку. Затем подростков пытались заставить съесть из рук опарышей.

Мама пострадавшей сообщила, что ее дочь получила гематомы, черепно-мозговую травму, ссадины на спине, шее, ногах. Женщина пришла к администрации квеста, но там ей предложили 7 тыс. рублей или 30% скидку на следующее мероприятие. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

Ранее девочек 10-12 лет били шокером и пытали на квесте «Судная ночь» в Уфе. Одна школьница в результате лежит в больнице с подозрением на перелом носа.