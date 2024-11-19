Школьниц били шокером и пытали на квесте «Судная ночь» в Уфе

Школьницы из Уфы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь». Аниматоры били их шокером и пытали, сообщает Mash .

Шесть девочек 10-12 лет пришли на квест, чтобы отметить день рождения одной из подруг. По словам детей, аниматоры перестарались и довели их до слез.

В итоге серьезно пострадали две девочки. Одну из них аниматор бил электрошокером, вторую актер схватил за волосы и ударил головой об стену.

Сейчас пострадавшая находится в больнице с подозрением на перелом носа. Мама девочки написала заявление в полицию.

Ранее сотрудник квеста «Последняя экскурсия» в Москве выстрелил в шею 19-летней посетительнице. Девушке понадобилась помощь медиков, несмотря на то, что пистолет был охолощенным.