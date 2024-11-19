Корабль «Прогресс МС-27» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» завершил полет и был затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» во вторник сведен с орбиты и разрушился в плотных слоях атмосферы. Он полгода проработал в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-27» стартовал с космодрома Байконур 30 мая текущего года. Грузовик доставил на МКС более 2 тонн различных грузов. Во вторник в 19:11 по Москве двигатель корабля был включен на торможение.

21 ноября на МКС стартует корабль «Прогресс МС-29», который доставит космонавтам топливо, воду и продукты питания. Стыковка нового корабля со станцией запланирована на 23 ноября.