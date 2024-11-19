«Прогресс МС-27» отстыковался от МКС и будет затоплен в Тихом океане

сегодня в 18:05

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» покинул Международную космическую станцию: он уже отстыковался от нее, а вскоре разрушится и упадет в Тихий океан, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» .

В 19:11 по московскому времени двигатель корабля будет включен на торможение. Затем корабль войдет в плотные слои атмосферы. Его ждет разрушение.

Несгоревшие элементы конструкции упадут в южной части Тихого океана. Обломки будут затоплены в несудоходном районе.

21 ноября на МКС с помощью ракеты «Союз-2.1а» отправят грузовой корабль «Прогресс МС-29». Он доставит космонавтам топливо, воду и продукты питания.