Командующий ВМС Турции подключится к поискам пропавшего российского пловца

К поискам российского пловца Николая Свечникова в Турции подключится командующий Военно-морскими силами страны. Операцию по поиску спортсмена начали только после личного обращения семьи, сообщает SHOT .

В понедельник в Стамбул прилетела жена Свечникова. Она оставила их 8-месячного сына с родственниками дома в российской столице. По ее словам, после заплыва никто не пытался искать ее мужа, а просто сразу открыли движение через Босфор для кораблей.

Родные спортсмена через переводчика пообщались с властями Стамбула, и им обещали, что в поисках пловца задействуют флот.

При этом участники заплыва «Босфор 2025» пожаловались, что организация спортивного мероприятия была ужасной. Пловец из Турции подчеркнул, что проблемы наблюдались буквально со всем: информирование, туалеты, питье и питание и многое другое.

29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор. Заплыв прошел 24 августа. Россиянин оказался единственным из 3 тыс. участников, не вернувшимся к финишу. А родственники сами начали поиски пропавшего.