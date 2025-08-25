Родственники пропавшего в Турции пловца начали самостоятельные поиски

сегодня в 05:05

Родственники пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор россиянина Николая Свечникова начали самостоятельные поиски, не дожидаясь полиции, сообщает Mash .

По их словам, приехав на место старта, они узнали от местных, что спасательных катеров ночью не было и поиски не велись.

Организаторы заплыва также рассказали, что нескольким пловцам стало плохо и им помогли, но Николая среди них не было.

Российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Mash.

Заплыв прошел в воскресенье. Отмечается, 29-летний россиянин оказался единственным из 3 тыс. участников, не вернувшимся к финишу.