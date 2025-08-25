Родственники пропавшего в Турции пловца начали самостоятельные поиски
Родственники пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор россиянина Николая Свечникова начали самостоятельные поиски, не дожидаясь полиции, сообщает Mash.
По их словам, приехав на место старта, они узнали от местных, что спасательных катеров ночью не было и поиски не велись.
Организаторы заплыва также рассказали, что нескольким пловцам стало плохо и им помогли, но Николая среди них не было.
Российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Mash.
Заплыв прошел в воскресенье. Отмечается, 29-летний россиянин оказался единственным из 3 тыс. участников, не вернувшимся к финишу.