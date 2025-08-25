Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор
Российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Mash.
Заплыв прошел в воскресенье. Отмечается, 29-летний россиянин оказался единственным из 3 тыс. участников, не вернувшимся к финишу.
На старте заплыва он был в зеленой шапочке и предположительно стартовал с третьего корабля.
Поиски спортсмена ведутся с 16:00 мск.
Ранее во время проведения соревнований IRONSTAR 113 в Нижнем Новгороде скончался рязанский спортсмен Андрей Пуляев.