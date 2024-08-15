Командир спецназа «Ахмат» указал на просчет Киева при атаке на Курскую область
Алаудинов: ВСУ не учли жесткого сопротивления россиян в Курской области
ВСУ не учли жесткого сопротивления российских войск в Курской области и оказались под ударом, рассказал в эфире«Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Они не предусмотрели, что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен», — сказал генерал-лейтенант.
По словам Алаудинова, ВСУ задействовали в нападении на курское приграничье до 12 тысяч боевиков.
При этом Киев не стал использовать свои военные самолеты при ведении боевых действий, которые бы стали трофеями русской армии, отметил командир «Ахмата».