Алаудинов «ждет» авиационные трофеи в Курской области

ВСУ не применяют авиацию в Курской области, заявил в эфире телеканала « Россия-1 » командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели», — сказал генерал-лейтенант, комментируя ситуацию в Курской области.

Военный отметил, что российские бойцы не против пополнить «коллекцию» сбитыми вертолетами.

Ранее Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ в Курской области насчитывали до 12 тысяч боевиков.