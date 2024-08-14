Алаудинов «ждет» авиационные трофеи в Курской области
ВСУ не применяют авиацию в Курской области
ВСУ не применяют авиацию в Курской области, заявил в эфире телеканала «Россия-1» командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели», — сказал генерал-лейтенант, комментируя ситуацию в Курской области.
Военный отметил, что российские бойцы не против пополнить «коллекцию» сбитыми вертолетами.
Ранее Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ в Курской области насчитывали до 12 тысяч боевиков.