Команда Федора Смолова отравилась накануне матча Кубка России

Почти 20 футболистов клуба Broke Boys, за который сейчас выступает Федор Смолов, отравились во время поездки в Краснодарский край. Это произошло прямо накануне матча Кубка России, сообщает SHOT .

Спортсмены прилетели в Краснодарский край и сыграли со сборной Кубанского госуниверситета. На 11 сентября у них запланирована игра с раменским «Сатурном».

По предварительным данным, на Кубани футболисты пообедали в местном кафе. После еды около 20 спортсменов почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, появилась рвота и другие симптомы отравления.

После случая с отравлением тренировку, которая была запланирована на среду, отменили. Сам Федор Смолов, против которого возбудили уголовное дело за драку в «Кофемании», в матче против КубГУ не участвовал, но собирается выйти на поле 11 сентября.

