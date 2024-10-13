Китайские студенты пожаловались на полицейскую облаву в Москве

Китайские студенты, которые живут в общежитии в Москве, пожаловались на полицейскую облаву. Они рассказали, что почти всех забрали для проверки документов, хотя у них были визы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Про облаву написали в соцсети Xiaohongshu бизнесмены, помогающие студентам из КНР поступать в московские вузы, а также и сами студенты.

По их словам, на этой неделе к зданию одного из общежитий студентов-иностранцев, которые учатся в МГУ, приехали несколько автозаков с полицейскими и росгвардейцами. Силовики заблокировали первые этаж здания, а потом и прошли по комнатам. Они забрали несколько десятков человек, чтобы провести более тщательную проверку документов.

Агенты предупредили студентов, что подобные облавы могут происходить и в дальнейшем. Также они призвали студентов всегда носить с собой документы и сообщать однокурсникам, если от них что-то требуют полицейские.

Кроме того, в соцсети Xiaohongshu студентов из Китая призывают покинуть российскую столицу.