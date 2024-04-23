Киевские дети били сверстника в пах до разрыва яичка из-за мультика на русском

В киевской школе № 81 мальчика жесткого избили за то, что он смотрел мультфильм на русском языке. Ребенка целенаправленно били в пах, из-за чего он получил разрыв оболочки внутри яичка, гематому и водянку, сообщает kp.ru .

После избиения помощник учителя заявил пострадавшему школьнику, чтобы тот «даже не вздумал кому-то жаловаться», пишет издание.

Ребенок не стал рассказывать о случившемся маме, однако на 10-й день после драки женщина заметила, что у сына сильно распухла нога. После этого 13-летний мальчик поведал всю историю родительнице.

Школьника пришлось везти в больницу, где его прооперировали. В результате избиения юный киевлянин, смотревший мультики на русском языке, получил серьезные травмы ноги и паха.

На ситуацию уже обратил внимание образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. Он советует семье пострадавшего мальчика обратиться в полицию с заявлением для дальнейшего разбирательства.