Кибермошенничество составило почти половину преступлений в Москве в 2024 году

За 10 месяцев 2024 года на территории столицы зарегистрировано более 52 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это около 48% от общего количества правонарушений. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.

«Мы сейчас увеличили количество расследованных преступлений на 14%, уже расследовано 16,5 тыс. подобных преступлений и около 7 тыс. человек установлены фигурантами таких дел», — сказал Васенин.

Он добавил, что потерпевшими от таких преступлений стали более 40 тыс. человек. При этом уменьшилось количество пенсионеров и несовершеннолетних, ставших жертвами кибермошенников.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества — спуфинге. При такой схеме злоумышленники маскируются под знакомого пользователю человека или известные компании, пытаясь завоевать его доверие.